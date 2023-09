Elektromobilität: Tesla führt angeblich Gespräche über E-Autofabrik in Saudi-Arabien

Im Mai hatte Tesla-Chef Elon Musk gesagt, er werde wahrscheinlich bis Ende 2023 den Standort für eine neue Fabrik auswählen. Das Unternehmen hat derzeit sechs Fabriken, darunter eine Giga-Factory im brandenburgischen Grünheide. Eine siebte Anlage entsteht zur Zeit in Mexiko. Am Montag hatte bereits der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei Musk für eine Fabrik in der Türkei geworben.