Elektromobilität: Tesla plant angeblich neues Werk in Schanghai

Tesla hat sein Werk in Schanghai 2018 nach weniger als einem Jahr Bauzeit in Betrieb genommen. Im laufenden Jahr sollen dort rund eine Million Autos gebaut werden, sagten die Insider, rund doppelt so viele wie in der ersten Ausbaustufe. Reuters hatte zuvor berichtet, dass Tesla seine Kapazität in der bestehenden Anlage erhöhen könnte.