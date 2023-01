Elektromobilität: Tesla will Investitionen erhöhen und Produktion hochfahren

Tesla will in den kommenden Jahren seine Investitionen ausweiten. Für die Jahre 2024 und 2025 würden die Ausgaben für Investitionen zwischen sieben bis neun Milliarden Dollar liegen, teilte der weltgrößte Elektroautohersteller am Dienstag mit. Damit liegt der Mittelwert um eine Milliarde Dollar höher als die für dieses Jahr angegebene Spanne von sechs bis acht Milliarden Dollar.