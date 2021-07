Elektromobilität Umfrage: Für gut ein Viertel kommt Anschaffung von E-Auto in Betracht

Abschreckend wirkten in den Augen der Bevölkerung Anschaffungskosten – das sagten laut Umfrage 69 Prozent. Weiter genannt wurden die Reichweite (67 Prozent), ein „gefühlter Mangel“ an Ladestationen und lange Ladezeiten (66/60 Prozent) sowie Zweifel an der Umweltverträglichkeit (58 Prozent). Die Untersuchung stützt sich laut Acatech auf 1027 Interviews mit einem repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung ab 16 Jahre. Die Interviews fanden im Mai 2021 statt.