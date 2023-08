Elektromobilität: US-Behörde untersucht Tesla-Unfall mit Autopilot

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde untersucht einen tödlichen Unfall mit einem Tesla Model Y in Virginia. Man gehe dem Verdacht nach, dass das Auto, das einen auf den Highway auffahrenden Lkw streifte, von einem Fahrerassistenzsystem gesteuert wurde, teilte die NHTSA am Donnerstag mit. Nach Angaben des Bezirkssheriffs geriet der Tesla unter den Lastwagen. Der 57-jährige Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Tesla reagierte nicht auf Fragen zu dem Vorfall.