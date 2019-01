 Elektromobilität: Volkswagen bündelt Batterieaktivitäten in einer Sparte

Gleichzeitig investiert Volkswagen massiv in diese Sparte, in der seit jeher Motoren und Getriebe, Lenkungen, Achsen und Sitze hergestellt werden. Allein in diesem und im nächsten Jahr fließen 870 Millionen Euro in die Fertigung von Komponenten für Elektroautos. Insgesamt nimmt der Konzern im Rahmen seiner jüngsten Investitionsplanung binnen fünf Jahren 3,8 Milliarden Euro in diesem Bereich in die Hand.