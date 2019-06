Elektromobilität VW baut in Europa 36.000 Ladepunkte für E-Autos

06. Juni 2019 , aktualisiert 06. Juni 2019, 10:17 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Konzern investiert rund 250 Millionen Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Damit will VW der Elektromobilität in Europa zum Durchbruch verhelfen.