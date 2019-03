Elektromobilität: VW bewirbt sich um Forschungsförderung für E-Auto-Batterien

HamburgVolkswagen setzt für den Aufbau einer Produktion von Batteriezellen für Elektroautos auch auf staatliche Unterstützung. Das Unternehmen habe Interesse an der Forschungsförderung beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bekundet, teilte der Wolfsburger Autobauer am Montag mit und fügte hinzu: „Der Volkswagen Konzern möchte sich an der Initiative von Bundesminister Altmaier zur Förderung der industriellen Fertigung von mobilen und stationären Batterien beteiligen.“ Details nannte das Unternehmen nicht.