Elektromobilität Weniger Neuzulassungen von Elektroautos in China und USA

In den beiden weltgrößten Automärkten China und USA hat sich die Entwicklung der Elektromobilität einer Studie zufolge im vergangenen Jahr abgeschwächt. In China sanken die Neuzulassungen von sogenannten New Energy Vehicles, wozu auch Nutzfahrzeuge gezählt werden, um vier Prozent auf 1,2 Millionen Fahrzeuge, wie das Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach mitteilte.