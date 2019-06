Elektromotoren: Thyssen-Krupp baut neues Auto-Zuliefererwerk in Ungarn

EssenDer Industriekonzern Thyssen-Krupp baut sein Autogeschäft in Ungarn aus. Die Essener wollen in Pécs für rund 50 Millionen Euro ein neues Zuliefererwerk errichten. Dort sollen unter anderem Bauteile für Elektromotoren hergestellt werden, wie des Unternehmen am Freitag mitteilte. Dann werde Thyssen-Krupp erstmals Komponenten für Elektromotoren außerhalb Deutschlands bauen.