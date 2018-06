Elektroroller : Der Markt für die E-Scooter wächst weiter – doch damit auch die Konkurrenz

Zur Sichtbarkeit der E-Roller in den großen Städten sorgt vor allem die Bosch-Tochter Coup mit ihrem Sharing-Angebot. Die kleinen grünen Flitzer gehören in Berlin bereits fest ins Straßenbild. „Nach nicht einmal zwei Jahren in Berlin sind wir zu einer echten Alternative im Berliner Mobilitätsangebot geworden“, sagte Sprecherin Julia Grothe. Neben Berlin mit 1000 Rollern will Coup noch in diesem Jahr in Paris 1700 und in Kürze auch in Madrid 850 E-Scooter des taiwanesischen Herstellers Gogoro auf die Straßen bringen.