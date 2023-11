Elektrotechnik: ABB rechnet mit Schub dank Energiewende

Der Elektrotechnikkonzern ABB erwartet in den kommenden Jahren von Megatrends wie der Elektrifizierung und dem Personalmangel in vielen Bereichen kräftigen Rückenwind. „Wir denken, dass es ein guter Zeitpunkt ist, das Wachstum zu beschleunigen“, erklärte Konzernchef Björn Rosengren am Donnerstag. Entsprechend hob er die Messlatte an.