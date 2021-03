Elektrotechnikkonzern: ABB bringt neues milliardenschweres Aktienrückkauf-Programm auf den Weg

Der Elektrotechnikkonzern ABB will weitere Aktien zurückkaufen. Der Verwaltungsrat habe ein neues Rückkaufprogramm im Umfang von bis zu 4,3 Milliarden Dollar genehmigt, wie das Schweizer Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit bekräftige das Unternehmen die Absicht, Barerlöse in Höhe von 7,8 Milliarden Dollar aus dem Verkauf der Stromnetzsparte an die japanische Hitachi an die Eigner zurückzuführen. Im Rahmen des im vergangenen Juli aufgenommenen Programms habe ABB eigene Titel im Gesamtvolumen von rund 3,5 Milliarden Dollar erworben.