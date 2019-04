Elektrotechnikkonzern ABB-Chef Spiesshofer tritt überraschend zurück

„Ich werde nun eine Auszeit nehmen, bevor ich über das nächste Kapitel meines Berufslebens entscheide“, erklärte Spiesshofer, der 2013 an die Spitze des Vorstands rückte. Sein Abgang kommt völlig überraschend. Angesichts einer über Jahre mauen Aktienkursentwicklung hatten Aktionäre wie der aktivistische Fonds Cevian zwar immer wieder Änderungen am Kurs von Spiesshofer gefordert. Doch mit der Ankündigung des Verkaufs der Stromnetz-Sparte im Dezember verstummte die Kritik. Zudem waren auch Firmeninsider der Ansicht, dass der ebenfalls im Dezember angestoßene erneute Konzernumbau am besten von Spiesshofer, der sowohl die Schweizer wie auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, umgesetzt werden könne.