Elektrotechnikkonzern: ABB investiert in österreichisches Fabrikautomations-Zentrum

LinzDer Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB investiert 100 Millionen Euro in ein neues Entwicklungs- und Ausbildungszentrum in Österreich. Am Standort Eggelsberg in Oberösterreich schafft ABB 1000 neue Stellen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die neue Anlage solle den Betrieb 2020 aufnehmen und der Weiterentwicklung von Technologien für die Maschinen- und Fabrikautomation dienen.