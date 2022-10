Eletroautobauer: Rivian ruft 13.000 Fahrzeuge zurück

Der Eletroautobauer Rivian muss Fahrzeuge zurückrufen, weil ein Befestigungselement bei der Lenkung „möglicherweise nicht ausreichend angezogen wurde“, so CEO RJ Scaringe in einem Schreiben an Kunden des Unternehmens, das Bloomberg News vorliegt. Das Unternehmen ruft etwa 13.000 Fahrzeuge „aus reiner Vorsicht“ zurück, obwohl das Problem nur bei sieben Fahrzeugen entdeckt wurde. Die Kosten für den Rückruf seien nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person nicht signifikant.