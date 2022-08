Elon Musk: Musk verkauft Tesla-Aktien im Wert von sieben Milliarden Dollar

Elon Musk hat Tesla-Aktien im bislang beispiellosen Umfang von 6,9 Milliarden Dollar verkauft. Das Geld brauche er für den Fall, dass Twitter Inc. ihn zwinge, die Übernahme des Kurznachrichtendienstes trotz seines Unwillens zu vollziehen, erklärte der Chef der Tesla Inc. per Tweet.