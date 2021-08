Elon Musk: Tesla-Chef Musk erneut in Berlin – Laschet plant Besuch in Grünheide

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will am Freitag Tesla besuchen. Im Rahmen eines Wahlkampftermins ist ein Gespräch mit Führungskräften und Beschäftigten in Grünheide geplant. In den jüngsten Wahlumfragen waren Laschets Beliebtheitswerte zuletzt deutlich gesunken.