Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will am Freitag Tesla besuchen. Im Rahmen eines Wahlkampftermins ist ein Gespräch mit Führungskräften und Beschäftigten in Grünheide geplant. In den jüngsten Wahlumfragen waren Laschets Beliebtheitswerte zuletzt deutlich gesunken.



