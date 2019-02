Elsflether Werft „Gorch Fock“-Werft strebt Sanierung in Eigenverwaltung an

Die Elsflether Werft, in der das Marineschulschiff „Gorch Fock“ liegt, strebt nach Informationen der WirtschaftsWoche ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung an. Dabei bleibt das Management an Bord, wird aber von einem erfahrenen Sanierer bei der Restrukturierung unterstützt. Für diese Position ist nach Informationen der WirtschaftsWoche aus Gläubigerkreisen der Jurist Tobias Brinkmann von der Sanierungs- und Insolvenzkanzlei Brinkmann & Partner vorgesehen.