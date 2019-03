Elsflether Werft Insolvente Werft der Gorch Fock sucht Investor

Neben den Geldflüssen will der Jurist auch klären, inwieweit die früheren Vorstände mit Unterauftragnehmern überhöhte Preise für Aufträge vereinbart haben. Bewahrheitet sich der Verdacht, könnten Rückzahlungsforderungen den Bund zu einem zentralen Gläubiger der Werft machen. „Der Bund ist möglicherweise in dem Verfahren einer der großen Gläubiger“, sagt Heerma dazu. „Dabei geht es vor allem um mögliche Schadenersatzansprüche wegen überhöhter Rechnungen.“ Ziel der beteiligten Sanierer ist es nun, Vermögenwerte beispielsweise über Arrestverfahren sicherzustellen. Auch die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt in dem Fall. Die Ex-Vorstände haben Vorwürfe, sie hätten sich bereichert, stets zurückgewiesen.



