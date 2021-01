EMA-Entscheidung Kann der Moderna-Impfstoff die Impfmisere in Deutschland beenden?

Hoffnung weckt nun die Aussicht auf mehr Impfstoff: Am Mittwoch will die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) voraussichtlich die Zulassung des Präparats der Firma Moderna empfehlen. Im zweiten Schritt muss auch die EU-Kommission zustimmen, dies gilt jedoch als reine Formsache. In den USA, Kanada und Israel ist der Impfstoff bereits zugelassen. Das Moderna-Serum wäre nach dem Präparat von BionTech/ Pfizer der zweite Impfstoff, der in der EU zugelassen würde. Wird sich die Lage in Deutschland damit spürbar entspannen? Die wichtigsten Punkte um Überblick: