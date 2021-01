EMA gibt grünes Licht Kann der Moderna-Impfstoff die Impfmisere in Deutschland beenden?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die US-Arzneimittelbehörde FDA warnten am Dienstag nun ebenfalls davor, von der vorgeschriebenen Verabreichung der zwei Dosen abzuweichen. „Die verfügbaren Daten unterstützen weiterhin die Verwendung von zwei festgelegten Dosen jedes zugelassenen Impfstoffs in festgelegten Intervallen“, hieß es in einer Mitteilung der FDA. Mögliche Veränderungen in diesem Vorgehen wie die Reduzierung der Dosen oder die Verlängerung der Intervalle könnten eine Gefahr für das öffentliche Gesundheitswesen darstellen. Änderungen könnten erst dann erwogen werden, wenn es dazu wissenschaftlich fundierte Daten gebe.