EMA-Verfahren dauert zu lange CureVac begräbt seinen Corona-Impfstoff

Der Tübinger Impfstoffhersteller CureVac zieht seinen Impfstoff gegen das Coronavirus aus dem laufenden Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zurück. Das teilte das Unternehmen am Dienstagmittag mit. CureVac geht davon aus, dass für den Impfstoff mit einer Zulassung frühestens im zweiten Quartal 2022 gerechnet werden könne. Zu diesem Zeitpunkt erwarten CureVac und sein Partner GlaxoSmithKline jedoch, dass ein überarbeiteter „Impfstoff der zweiten Generation“ in der klinischen Entwicklung weit fortgeschritten sei. „Der weltweite Kampf gegen COVID-19 geht weiter, und wir sind fest entschlossen, mit einem sicheren und wirksamen Impfstoff einen entscheidenden Beitrag dazu zu leisten. An diesem Ziel halten wir fest“, sagte Franz-Werner Haas, Vorstandsvorsitzender von CureVac. Allerdings hätten sich die Anforderungen für eine wirksame Bekämpfung des Virus und aufkommender Varianten verändert.