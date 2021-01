EMA-Zulassung für AstraZeneca „Kein Impfstoff ist perfekt“

„Kein Impfstoff ist perfekt“, zog EMA-Chefin Emer Cooke eine erste Bilanz. Will heißen: Jeder Impfstoff hat seine Tücken, aber auch seine Vorteile. Die beiden Impfstoffe von Biontech und AstraZeneca – nach der neuen mRNA-Technologie - können vor allem mit hoher Wirksamkeit punkten. Biontech kommt auf 95 Prozent, Moderna auf 94 Prozent. Dafür ist die Handhabung und Zubereitung der beiden Vakzine eher kapriziös, zudem müssen sie bei tiefen Temperaturen gekühlt werden.

In punkto Wirksamkeit können die beiden anderen Impfstoffe nicht mithalten: AstraZeneca erreichte in Studien in Großbritannien und Brasilien nur eine Wirksamkeit von 70 Prozent. Johnson & Johnson (J&J) kommt im Schnitt auf 66 Prozent, bei schweren Krankheitsverläufen liegt die Wirksamkeit bei 85 Prozent. Der besondere Vorteil des J&J-Vakzins liegt darin, dass er nur einmal verabreicht werden muss – bei allen anderen Impfstoffen sind zwei Injektionen nötig.