Endurosat Investor Thelen steigt bei bulgarischem Space-Start-up ein

Die Höhe des Investments liege über einer Million Euro, sagte Thelen. Es sei bislang die größte Investition seiner Beteiligungsfirma. In der Regel investiere sein Beteiligungsunternehmen bis zu eine Million Euro und sammle bei Risikokapitalgebern binnen sechs bis 15 Monaten Beträge bis zu 50 Millionen Euro ein. „Wir verfolgen mit Freigeist die Mission, europäische Tech-Startups mit aufzubauen, die das Potenzial haben, zu globalen Marktführern in ihrem Sektor zu werden“, sagte Thelen.



In der Vergangenheit hatte Thelen mit seinem Geld die Firmen Wunderlist (verkauft an Microsoft), MyTaxi (verkauft an Daimler) und KafDa (verkauft an Axel Springer) mit aufgebaut. Aktuell ist er unter anderem Investor beim Münchner Luftfahrt-Startup Lilium.





