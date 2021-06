Energie: Solarwatt und BMW schließen Batterie-Partnerschaft

Der Photovoltaik-Spezialist Solarwatt und der Automobilkonzern BMW bündeln ihre Kräfte für einen neuen Batteriespeicher. BMW werde Batteriekomponenten liefern, die der Hersteller auch in seinen Elektroautos verwende, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Die Batteriemodule des Speichers mit dem Namen „Battery flex“ würden von Solarwatt in enger Zusammenarbeit mit BMW gefertigt. Bereits im Herbst soll der Speicher auf den Markt kommen.