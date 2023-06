Energiekonzern: OMV gibt grünes Licht für Milliardeninvestition in Schwarzmeer-Gas

Zudem sprang der anfängliche Partner, der US-Ölriese ExxonMobil, ab. Dessen Hälfte an dem Projekt hatte dann Romgaz für mehr als eine Milliarde Dollar übernommen. Die Betriebsführerschaft ging auf die OMV Petrom über. Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine und die Energiekrise hatten wieder Schwung in die Diskussion über die Ausbeutung des Feldes gebracht. In Rumänien wurde der notwendige rechtliche Rahmen samt neuem Steuergesetz beschlossen, das von OMV-Chef Alfred Stern als Voraussetzung für die finale Investitionsentscheidung bezeichnet wurde. Eine Entscheidung hatte er für die Jahresmitte 2023 angekündigt.