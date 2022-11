Energiekonzern: RWE steigert Gewinn deutlich

RWE-Chef Markus Krebber treibt den Ausbau des Ökostromgeschäfts in Deutschland und international mit Milliardensummen voran. So will RWE für knapp sieben Milliarden Euro den US-Solaranlagen-Konzerns Con Edison Clean Energy Businesses übernehmen. „Mit dem Kauf von Con Edison Clean Energy Businesses stärken wir unser US-Portfolio und schaffen eine hervorragende Basis für zusätzliches wertsteigerndes Wachstum“, erklärte Finanzchef Michael Müller.



