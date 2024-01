Energiekonzern: Siemens Energy schafft trotz Gamesa-Verlusten Gewinnwende

Die Gewinn- und Umsatzprognose für das Geschäftsjahr (per Ende September) erhöhen will der Vorstand um Christian Bruch aber noch nicht. Zwar sei das Marktumfeld weiter positiv. Im Anlagenbau seien aber Projektverschiebungen zwischen einzelnen Quartalen nicht ungewöhnlich. „Deshalb hält Siemens Energy noch an seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr fest“, hieß es in der Mitteilung. Der Umsatz soll 2023/24 währungs- und portfoliobereinigt um drei bis sieben Prozent steigen, gemessen an der Umsatzrendite vor Sondereffekten hält Siemens Energy mit minus zwei bis plus ein Prozent weiterhin auch einen Verlust für möglich. Im ersten Quartal lag die Marge bei 2,7 Prozent.