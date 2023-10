Energiekosten-Zuschüsse Fresenius prüft Staatshilfe-Konsequenzen – keine Dividende?

Zu Fresenius gehört der Krankenhausbetreiber Helios, der im ersten Halbjahr dieses Jahres 88 Millionen Euro an Staatshilfe zum Ausgleich für die gestiegenen Energiekosten einstrich. Laut Geschäftsbericht könnte der Konzern im zweiten Halbjahr weitere Ausgleichszahlungen in Anspruch nehmen.



Im Raum steht nun die Frage, ob das Unternehmen wegen der Staatshilfe für 2023 keine Boni und keine Dividenden zahlen darf. Fresenius-Chef Michael Sen schloss nicht aus, möglicherweise vor Gericht zu ziehen: „Wir werden uns das am Ende sehr genau anschauen und auf der Grundlage einer sorgfältigen Abwägung die erforderlichen Entscheidungen treffen, und zwar im Sinn der Wertsteigerung des Unternehmens und unserer Aktionäre“, sagte er der FAS auf eine entsprechende Frage.