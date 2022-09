Energiekrise: Chemieunternehmen Domo drosselt die Produktion – auch in Deutschland

Auch wenn diese Maßnahmen dazu beitragen, Gas zu sparen und die Profitabilität zu erhalten, zeigen sie deutlich die wachsenden Probleme der energieintensiven Produktion in Europa. Domo-Chef Bonte sagte: „Die Investitionen außerhalb Europas laufen normal weiter, aber hier geht es langsamer und vorsichtiger voran.“ Die Produktion in Europa könnte also auch dauerhaft sinken.