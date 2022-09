Energiekrise Mercedes-Benz kann Gasverbrauch um bis zu 50 Prozent senken

Mercedes-Benz kann den Gasverbrauch angesichts stockender Lieferungen aus Russland bis um die Hälfte zu reduzieren. „Dazu sind wir jederzeit bereit“, sagte Produktionschef Jörg Burzer am Freitag zu Journalisten am Rande einer Veranstaltung in Berlin. Mercedes habe bereits zehn Prozent des Gasbedarfs eingespart und könne dies skalieren. Berücksichtigt werden müsse dabei, welche Teile für die laufende Produktion benötigt würden.