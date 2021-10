Energiepreise Wer zahlt die Stromrechnung?

Tatsächlich wird derzeit über Vor- und Nachteile verschiedener Instrumente debattiert, die Unternehmen in den nächsten Jahren helfen könnten. Auf europäischer Ebene gehört dazu zunächst eine Diskussion über den sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), kurz: CO2-Grenzausgleich. Diesen Mechanismus hat die EU-Kommission in ihrem Fit-for-55 Programm vorgeschlagen, das bis 2030 dafür sorgen soll, dass die EU ihre Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 um 55 Prozent reduziert. Im Kern sollen Unternehmen, die Güter in die EU importieren wollen, dazu verpflichtet werden, CO2-Zertifikate zu kaufen, um so Wettbewerbsgleichheit mit Konkurrenten aus EU-Mitgliedsstaaten herzustellen. So soll das Abwandern emissionsintensiver Betriebe ins außereuropäische Ausland verhindert werden, das sogenannte „Carbon Leakage“. Klingt gut, allerdings gibt es auch Zweifel an der Machbarkeit dieser Schutzmaßnahme, von der die EU behauptet, dass sie den Vorgaben der Welthandelsorganisation WTO entsprechen. Finanzminister und Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) hatte sich in diesem Sommer für einen internationalen „Klimaclub“ starkgemacht, für eine Gruppe von Staaten, die versuchen, ihre Standards bei der Transformation hin zur Klimaneutralität anzugleichen, um so Wettbewerbsgleichheit zu schaffen.