Energiepreise Wer zahlt die Stromrechnung?

Für einige Firmen haben diese Kurven schon jetzt reale Auswirkungen: Vor allem in der Chemieindustrie drosseln oder stoppen manche die Produktion, etwa von Ammoniak, weil sich das schlicht nicht rechnet. BASF hat in den Werken Ludwigshafen und Antwerpen die Produktion heruntergefahren, in Wittenberg kalkuliert der Düngemittelhersteller SKW Piesteritz, Deutschlands größter Ammoniak und Harnstoffproduzent, von Tag zu Tag neu. Und etwas kuriose Entwicklungen gibt es auch, etwa wenn für stromintensive Betriebe die Nächte und Wochenenden plötzlich attraktiver werden denn je, weil Strom dann günstiger ist. Es kann sogar vorkommen, dass jemand, der am Sonntag Energie abnehmen will, dafür bezahlt wird. Dabei sind auch Konflikte mit dem Arbeitsrecht nicht ausgeschlossen: „Wir können am Sonntag nicht einfach gießen“, so Geier. „Jetzt prallt das Arbeitsrecht auf den Umweltschutz.“