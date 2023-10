Energiepreise: Wird dieser Winter wirklich besser?

Hakle war das erste namhafte deutsche Unternehmen, das wegen des Energiepreisschocks nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs Insolvenz anmelden musste. Viele haben aber mit der Schließung von Teilen der Produktion auf die höheren Energiepreise reagiert. So hat BASF eine von vier Fabriken, die das gasintensive Ammoniak herstellten, von Deutschland nach Belgien verlagert. Lanxess legte die Hexan-Oxidation still und plant, die Chromoxid-Produktion zu verkaufen. Die Ziegelfabrik Wienerberger und einige Konkurrenten meldeten Kurzarbeit an – die höheren Preise für Energie gepaart mit den gestiegenen Zinsen lassen die Bautätigkeit einbrechen. Essity will ihre Werke für Handelsmarken in Neuss und Witzenhausen verkaufen. Und der Badezimmerausstatter Duravit machte Schlagzeilen, weil er ein neues Werk nicht in Deutschland, sondern in Kanada baut.