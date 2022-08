Energiesparmaßnahmen der Industrie So bereitet sich die Industrie auf den Winter vor

Ganz ungeschoren wird die deutsche Industrie im Falle einer möglichen Gasmangellage aber wohl nicht davon kommen – zumindest nicht bei einem Worst-Case-Szenario. Beiersdorf etwa bereite sich „intensiv auf eine mögliche Einschränkung der Erdgaslieferungen vor, um Produktionsausfälle zu vermeiden“. Bereits seit Mai 2022 habe das Hamburger Unternehmen einen Krisenstab gebildet, der intensiv an der operativen und technischen Realisierung von Backup-Szenarien arbeitet. „Wir beziehen Erdgas und Biogas aus dem deutschen Verbundnetz. Derzeit gehen wir davon aus, dass die Gasversorgung nicht komplett eingestellt wird, sondern die Anbieter das Angebot reduzieren.“ In diesem Fall sei man in der Lage, Engpässe durch verschiedene technische Maßnahmen – wie etwa den Einsatz von Dieselgeneratoren – zu überbrücken und so Einschränkungen der Produktion zu minimieren. „Wir müssen aber davon ausgehen, dass es darüber hinaus in unserer Lieferkette zu Engpässen und Unterbrechungen kommen wird.“