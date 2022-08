Energiesparmaßnahmen der Industrie So bereitet sich die Industrie auf den Winter vor

Noch mehr Erdgas als Airbus will zum Beispiel Mercedes einsparen. Erdgas komme an einigen Standorten in Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen zur Eigenstromerzeugung zum Einsatz, heißt es bei dem Autobauer. Dieser Erdgaseinsatz konnte bereits durch Grünstrom ersetzt werden. Man sehe „in Deutschland ein Reduktionspotenzial von circa 50 Prozent, wenn regionales Pooling ermöglicht wird“, so eine Sprecherin. Dabei will das Unternehmen die Einsparungen flexibel auf verschiedene Mercedes-Benz Standorte aufteilen, statt die Gasversorgung für jeden Standort separat zu betrachten- Langfristiges Unternehmensziel sei die komplette Umstellung von Gas auf Strom und weitere erneuerbare Energiequellen.