Energietechnik Siemens Energy profitiert von Beteiligungsverkäufen

Siemens Energy kämpft seit Jahren mit hohen Verlusten bei Gamesa. Das Windenergie-Geschäft mit Anlagen an Land (Onshore) hadert mit Qualitätsmängeln. Der Bereich mit Anlagen für den Betrieb auf hoher See (Offshore) hat Anlaufprobleme in neuen Werken. Bruch und Gamesa-Chef Jochen Eickholt wollen bis zum Geschäftsjahr 2026 die Kosten der Tochter um rund 400 Millionen Euro senken und im Windgeschäft die Gewinnschwelle erreichen.