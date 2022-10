Energietechnikunternehmen: Siemens Energy trennt sich von russischem Gasturbinen-Hersteller

Auch ein Transformatoren-Werk von Siemens Energy in Woronesch geht an Inter RAO. „Wir sehen auf absehbare Zeit keine Perspektive mehr im russischen Markt und streben an, unser Geschäft zu verkaufen oder abzuwickeln“, sagte der Sprecher. „Hierbei kommen wir gut voran.“ Zum Verkaufspreis wollten sich beide Unternehmen nicht äußern. Siemens Energy hatte das Neugeschäft in Russland schon im März gestoppt und seine Töchter dort im August zum Verkauf gestellt.