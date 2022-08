Energieversorgung Deutsche Unternehmen in China leiden unter Stromknappheit durch Hitze

Deutsche Unternehmen in China leiden unter der Stromknappheit durch die schlimmste Hitze in der Volksrepublik seit sechs Jahrzehnten. Es kommt zu vorübergehenden Produktionsstopps und anderen Sparmaßnahmen. „Die mangelnde Energiesicherheit stellt deutsche Unternehmen in China vor große Herausforderungen“, sagte Jens Hildebrandt, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in China (AHK), am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Peking.