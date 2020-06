Energiewende: Thyssen-Krupp und RWE schmieden Wasserstoff-Bündnis

Danach könnte der größte deutsche Stromkonzern RWE an seinem Kraftwerksstandort in Lingen im Emsland auf dem Weg der Elektrolyse mit Erneuerbaren Energien Wasserstoff produzieren, der zum Thyssen-Krupp-Stahlwerk nach Duisburg transportiert wird. Möglich sei, dass der größte deutsche Stahlkonzern 70 Prozent des Bedarfs in dem für den Einsatz von Wasserstoff vorgesehenen Hochofen deckt. „Damit stünden rechnerisch rund 50.000 Tonnen klimaneutraler Stahl zu Verfügung“, hieß es.