Entlassung: Stellantis und Ford entlassen weitere 1250 Arbeiter wegen UAW-Streik

Ford kündigte an, in seinem LKW-Werk in Kentucky und seinem Montagewerk in Chicago 550 Beschäftigte entlassen zu wollen. Stellantis hatte nach eigenen Angaben am Freitag weiteren 700 Beschäftigten in Indiana gekündigt und damit insgesamt schon 1340 Mitarbeiter aus Werken in drei Bundesstaaten vorrübergehend entlassen. Ford hat seit Beginn des Streiks vor vier Wochen bereits 2480 Beschäftigte entlassen.