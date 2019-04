Entlastung verweigert Bayer-Chef fällt bei Aktionären durch

Die Abstimmung geriet zum Desaster: 55 Prozent des anwesenden Grundkapitals verweigerten gestern Abend, kurz vor Mitternacht, Bayer-Chef Werner Baumann die Entlastung. Zuvor hatten die Anteilseigner auf der Hauptversammlung den massiven Kursverfall der Bayer-Aktien aufgrund der Glyphosat-Prozesse in den USA beklagt: Krebskranke Amerikaner machen den Unkrautvernichter für ihr Leid verantwortlich; Bayer ist deswegen in zwei Prozessen erstinstanzlich zu Millionenzahlungen verurteilt worden. Bayer bestreitet die Vorwürfe und geht gegen die Urteile in Berufung. Die Bayer-Aktie verlor im vergangenen Jahr um mehr als ein Drittel an Wert.