Entscheidung der EU-Kommission Warum Glyphosat weiter gespritzt werden darf

Glyphosat sei viel zu gefährlich für Mensch und Tier, halten dem Umwelt- und Naturschützer entgegen. Zum einen könne Glyphosat Krebs auslösen. Ob das tatsächlich stimmt, ist fraglich. Bislang hat nur eine Behörde, die Internationale Krebsforschungsagentur, einen – sehr theoretischen – Zusammenhang hergestellt, das Glyphosat „wahrscheinlich krebserregend“ sei. Die Regulierungsbehörden in aller Welt und zahlreiche weitere Studien sahen dafür hingegen keine Belege. Darauf verweist auch Bayer immer wieder. Wegen der angeblichen Krebsgefahr sieht sich Bayer in den USA Zehntausenden Klagen gegenüber. Die ersten Prozesse hat der Konzern krachend verloren, dann allerdings neun Verfahren in Folge gewonnen. Zuletzt hat Bayer wieder drei Glyphosat-Verfahren verloren.