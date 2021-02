Environmental Science: Bayer trennt sich von einem Teil seines Agrargeschäfts

Bayer will den Geschäftsbereich Environmental Science mit einem Umsatz von 600 Millionen Euro (2019) verkaufen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Environmental Science bietet Produkte zur Bekämpfung von Schädlingen, Krankheiten und Unkräutern in nicht-landwirtschaftlichen Bereichen, etwa in der in Forstwirtschaft, auf Rasenflächen und bei Zierpflanzen an. Mit dem Schritt will sich der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern noch stärker auf das Kerngeschäft mit Kunden aus der Landwirtschaft konzentrieren.