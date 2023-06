Erderwärmung Investorenstudie entlarvt die grünen Versprechen der Ölindustrie

Für die Anteilseigner von Ölkonzernen ist 2023 bislang ein verdammt gutes Jahr. Die Preise für Öl sind hoch, auch die Nachfrage steigt nach ein paar eher mauen Jahren rasant an. Entsprechend gut laufen ihre Geschäfte. So gut, dass immer mehr Konzerne im Stillen offenbar ihre großen Versprechen opfern, die sie in den vergangenen Jahren öffentlich gemacht haben: Auch die Ölmultis, ihrerseits quasi die Erfinder und zentralen Treiber der Erderwärmung, wollten grün werden. Der britisch-niederländische Konzern Shell versprach, seine Ölförderung in den kommenden Jahren stetig zu verringern. Der Ölkonzern BP (British Petroleum) deutete seinen Namen um (Beyond Petrol), während der norwegische Ölförderer Statoil sich gleich einen ganz neuen Namen (Equinor) verpasste, um den Kurswechsel zu dokumentieren.