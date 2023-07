Erdölfreier Asphalt Dieses neue Material könnte den Straßenbau weltweit verändern

Die exklusive Kooperation zwischen dem Start-up aus Meerbusch bei Düsseldorf und dem Kölner Großkonzern gilt für die Strabag-Märkte in Deutschland, Österreich und Polen. Die Akquise weiterer sogenannter First Mover, die B2Square-Chef Albrecht für den Ersteinsatz von Biotumen in ihren Regionen gewinnen will, läuft auf Hochtouren. Gefunden hat er Partner bereits in Großbritannien (Associated Asphalt Contracting), Japan (Nippon Road) und Südafrika (Much Asphalt).