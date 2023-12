Erfahrungen aus Japan mit Ansiedlung wie in Dresden „TSMC bringt nichts als Ärger“

Der Zuzug von TSMC beschert auch den Zulieferern einen Aufschwung. Ebara und Hitachi wollen ihre Produktionskapazitäten aufstocken. Tokyo Electron und Wafer-Spezialist Disco erweiterten ihre Forschungsaktivitäten vor Ort. Die niederländische ASML, deren Lithografie-Maschinen die Schaltkreise auf die Wafer brennen, verlegte ihr Büro nach Kikuyo und versechsfachte die Zahl der lokalen Mitarbeiter. Gute Flugverbindungen nach Taipeh, Seoul und Tokio rundeten die guten Standortbedingungen ab und beschleunigten so das Wachstum der Branche.



Lesen Sie auch: Darum boomt Japans Wirtschaft



Die Regierung in Tokio fördert diese Entwicklung mit Subventionen, um den großen Rückstand der japanischen Halbleiterindustrie auf einen Schlag aufzuholen. Die TSMC-Ansiedlung soll zudem die regionale Wirtschaftsleistung in den nächsten zehn Jahren um umgerechnet 27 Milliarden Euro steigern, so eine Schätzung der Kyushu Financial Group.