Erfahrungen aus Japan mit Ansiedlung wie in Dresden „TSMC bringt nichts als Ärger“

Eine Halbleiterblase droht auch Dresden. Im Stadtteil Klotzsche wenige Kilometer Luftlinie nördlich der Frauenkirche wird die erste Foundry des taiwanesischen Chipgiganten in Europa entstehen. Baustart soll Mitte bis Herbst 2024 sein, die Produktion könnte dann Ende 2027 beginnen. Autobahnanschluss und Flughafen liegen in Klotzsche näher am TSMC-Standort als im japanischen Kikuyo. Aber negative Begleiterscheinungen, wie sie sich in Japan schon zeigen, wird Dresden kaum vermeiden können. Zu sehr gleichen sich die Projekte, zu sehr ähneln sich das Silicon Saxony in Deutschland und das Silicon Island in Japan.